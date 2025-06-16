Haberler

Eskişehir’de Hava Trafik Denetimi Yapıldı

HAVADAN TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havadan yapılan trafik denetimlerinde 23 sürücüye toplamda 37 bin 243 lira para cezası yazdı. 15 Haziran 2025 Pazar günü, Jandarma Hava Grup Komutanlığı’na ait Cayrokopter ile, Jandarma Trafik Jandarması’nın sorumluluğundaki karayollarında denetim gerçekleştirildi.

DENETİLEN ARAÇ SAYISI VE CEZA MİKTARI

Uygulama sırasında toplam 285 araç denetlendi ve bu denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 23 sürücüye idari para cezası uygulandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu ihlallerden dolayı kesilen ceza miktarının toplamı 37 bin 243 lira olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Blankety Blank’de Duygusal Anlar Yaşandı

İngiltere'de Blankety Blank yarışmasında ödül kazanan Nathanael Hill'in, bölüm yayınlanmadan önce hayatını kaybettiği açıklandı. BBC, yayın sonrası için anma mesajı yayımladı.
Haberler

Çaykur Rizespor, Palut’la 1 Yıl Uzattı

Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme yeniledi. Palut, 2 yıldır bu görevde bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.