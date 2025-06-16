Eskişehir’de Hava Trafik Denetimi Yapıldı

HAVADAN TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havadan yapılan trafik denetimlerinde 23 sürücüye toplamda 37 bin 243 lira para cezası yazdı. 15 Haziran 2025 Pazar günü, Jandarma Hava Grup Komutanlığı’na ait Cayrokopter ile, Jandarma Trafik Jandarması’nın sorumluluğundaki karayollarında denetim gerçekleştirildi.

DENETİLEN ARAÇ SAYISI VE CEZA MİKTARI

Uygulama sırasında toplam 285 araç denetlendi ve bu denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 23 sürücüye idari para cezası uygulandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu ihlallerden dolayı kesilen ceza miktarının toplamı 37 bin 243 lira olarak kaydedildi.