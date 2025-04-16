Eskişehir’de Hırsızlık Şüphesiyle Yakalandı

HAYVAN HIRSIZLIĞI KAPSAMINDA YAKALAMA

Eskişehir’de jandarma ekipleri, ‘Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişiyi çobanlık yaparken gözaltına aldı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların tespit edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

ÇOBANLIK YAPARKEN YAKALANDI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde çobanlık yaptığı belirlenen bir kişinin, ‘Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı’ ve ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.