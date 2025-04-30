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Eskişehir’de Hırsızlıkla Aranan Şahıs Yakalandı

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Eskişehir’de, hırsızlık suçundan dolayı 18 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın JASAT dedektif timlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Odunpazarı ilçesinde yaptıkları faaliyetlerle aranan bu şahsın yakalandığı bildirildi. Hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezasının 18 yıl 3 ay 13 gün olduğu öğrenildi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yapılan açıklamada, “Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, halkımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmeleri amacıyla aranan şahısların yakalanması faaliyetlerine kararlılıkla devam edecek” bilgisi verildi.

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