Eskişehir’de Hükümlü Kadınlar Yakalandı

KADIN HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Eskişehir’de hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kadın hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, aranan şüpheli ve hükümlülere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

SUÇ KAYITLARI VE CEZALARI

Ekipler, hırsızlık suçundan 161 ayrı suç kaydı ve 86 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yeliz U., 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 54 ayrı suç kaydı olan 24 yaşındaki Yonca S. ile 7 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 42 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Gülbeyaz A.’nın kent merkezinde bulunduğunu tespit etti.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Yakalanarak gözaltına alınan üç kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. Hakkındaki hapis cezaları nedeniyle tutuklanan kadınlar cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.