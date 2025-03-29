Eskişehir’de İki Otomobil Kazasında Tartışma Çıktı

KAZA SONRASI ŞİKAYETLER

Eskişehir’de meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve ardından sürücüler arasında tartışma yaşandı. Olay, saat 23:30 sıralarında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Kapısı yakınlarında, İsmet İnönü-2 Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, çevre yolu yönünden gelen C.K. isimli kadın sürücünün kontrolündeki 16 BIT 827 plakalı otomobil ile bulvar üzerinde seyir halindeki T.Ö. yönetimindeki 07 ECR 76 plakalı otomobil çarpıştı.

MADDİ HASAR VE TARTIŞMA

Çarpışmanın etkisiyle 07 ECR 76 plakalı otomobil, kaldırımları aşarak yolun kenarına çıktı ve her iki araçta maddi hasar oluştu. Kazanın hemen ardından sürücüler arasında gergin bir tartışma baş gösterdi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olarak ifade vermek üzere karakola götürüldü. Polis, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.