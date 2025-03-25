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Eskişehir’de İmamoğlu Protestoları Sonrası Müdahale

İMAMOĞLU’NA YAPILAN TUTUKLAMANIN ETKİLERİ

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Eskişehir’de protesto gösterileri düzenlendi. Büyük bir kalabalık, attıkları sis çıkaran ve patlayıcı maddelerle birlikte polis ekiplerine müdahalede bulunarak dağıtıldı. Protestocular, “İmamoğlu’nun tutuklanması” temalı sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

POLİS MÜDAHALESİNE RAĞMEN PROTESTOLAR DEVAM ETTİ

Kentteki ana caddeleri polis eşliğinde 4 saat boyunca dolaşan kalabalık grup, İsmet İnönü Caddesi’nin başına geldiğinde yeniden gerginlik yaşandı. Bazı katılımcılar, olaysız bir şekilde dağılmayı önerirken, diğer bir grup polisle karşı karşıya gelmek istedi. Polis ekiplerinin “Dağılın aksi takdirde müdahale edeceğiz” uyarılarına kulak asmayan grup, güvenlik güçlerine sis gazı ve patlayıcı maddeler fırlattı.

OLAYLARIN SONUCU GÖZALTILAR YAŞANDI

Müdahale sonrası, polis ekipleri ve TOMA ile yapılan müdahale sırasında toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Olaylar, halkın tepkisini ve duyduğu endişeleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

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