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Eskişehir’de İmamoğlu Protestosunda Kavga Çıktı

PROTESTO ETKİNLİĞİ VE OLAYSIZ DAĞILIM

Eskişehir’de Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Ancak gruba uymayan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan, içlerinde alkol almış kişilerin de bulunduğu bir başka topluluk arasında anlaşmazlık yaşanarak yumruk yumruğa kavgalar başladı.

SLOGANLARLA YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Kent genelinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen protestolar, grupların sloganları eşliğinde ve polis kontrolünde gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından eylemcilerin büyük bir kısmı olaysız bir şekilde dağıldı. Ancak Cengiz Topel Caddesi’nde toplanan bazı eylemciler, aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu bir grup, farklı bir güzergaha gitmek istedi. Bu isteği olanlar ile dağılmak isteyenler arasında zaman zaman kavgalar meydana geldi.

POLİSİN İKAZLARI

Alkollü olan bazı eylemciler, yaklaşık bir saat beklemenin sonrasında Ulus Anıtı’na doğru yürüyüş yaptı. Polis, gruptan sık sık “Dağılın, müdahale etmek istemiyoruz” diyerek uyarılarda bulundu.

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