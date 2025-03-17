Eskişehir’de İmece Usulü İftar Düzenlendi

İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENİYOR

Eskişehir’de Karaörenliler tarafından imece usulü düzenlenen iftar yemeğinde 300 vatandaş oruçlarını bir arada açtı. Seyitgazi İlçesi’nde Karaören Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen bu anlamlı iftar, hayırseverlerin destekleri ve toplanan para ile gerçekleştirildi. Gönül sofrasında bir araya gelen yaklaşık 300 vatandaş, birlikte iftar yapmanın mutluluğunu paylaştı.

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

İftar yemeği ile ilgili olarak konuşan Karaören Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Soysal, “Seyitgazi Karaörenlileri olarak ilk iftar yemeğimizi hep beraber veriyoruz. Katılan arkadaşlara katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Aynı adetler köydeki yemekhanemizde 30 gün boyunca devam ediyor. Gelen herkesin ayağına sağlık. Allah bereket versin” şeklinde ifadelerde bulundu.