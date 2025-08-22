Eskişehir’de İşçi İnşaatta Düşerek Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Eskişehir’de inşaattan düşen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Olay, 12.00 civarında Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’ta meydana geldi.

DÜŞME ANININ DETAYLARI

Alınan bilgilere göre; 7 katlı bir inşaatta çalışan bir işçi, 1. katta çalışırken ayağının takılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Diğer inşaat çalışanları, hafif yaralanan işçiyi görünce hemen yardıma koştu.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.