Eskişehir’de İşçi Makinaya Sıkıştı

İŞÇİ MAKİNAYA SIKIŞTI, AĞIR YARALANDI

Eskişehir’de bir fabrikada meydana gelen kaza sonucu bir işçi ağır yaralandı. Olay, 75. Yıl OSB Mahallesi, 25. Cadde üzerindeki metal ve plastik parça üretimi yapılan fabrikada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, K.G. isimli işçi çalıştığı makinaya sıkıştı.

ACİL YARDIM VE KURTARMA MÜDAHALESİ

Çalışma arkadaşlarının sıkıştığını gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu K.G.’yi sıkıştığı yerden çıkardı. Ardından ağır yaralı işçi, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İşçinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi ve olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

İŞKİM MESAI ARKADAŞLARI ŞOKTA

Yaşanan bu talihsiz olay sonrası, işçinin durumu karşısında mesai arkadaşları büyük bir şok yaşadı ve bazıları gözyaşlarına boğuldu. Olay, fabrikada çalışanlar arasında derin bir üzüntü yarattı.