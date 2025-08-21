Eskişehir’de İşçi Makineye Düşerek Yaralandı

OLAY YERİ VE KAZA ANI

Eskişehir’de meydana gelen bir olayda, yem kırma makinesine düşerek ciddi yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı. Vakıa, Beylikova ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.T. isimli işçi, değirmene gelen bir araçtan arpayı indirirken dengesini kaybedip yem kırma makinesine düştü.

KURTARMA ÇABALARI VE SAĞLIK EKİPLERİ

Kaza anını gören vatandaşlar, düşen işçiyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiler. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralının ağır yaralı olduğunu belirledi ve onu Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

POLİS İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Yaralının hastanede tedavi süreçleri devam ederken, polis ekipleri de olayla ilgili incelemelere başladı. Olayın detayları ve oluşum şekli hakkında bilgi toplama süreci devam ediyor.