Eskişehir’de Jandarma Ekipleri Operasyon Yürüttü

ESKİŞEHİR’DE JANDARMA OPERASYONU

Eskişehir’de jandarma ekipleri gerçekleştirdiği bir operasyonda, bir şüpheli şahsı Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 55 sikke ile yakaladı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir kişinin tarihi eser bulundurduğu ve satmak üzere müşteri arayışı içerisinde olduğu ihbarını aldı.

ŞÜPHELİ TEPEBAŞI’IN DA YAKALANDI

Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucunda, Tepebaşı ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın taşımış olduğu çantada yapılan aramada, 45 adet bronz ve 10 adet gümüş olmak üzere toplamda 55 Roma dönemi sikke ele geçirildi. Şahıs hakkında yasal süreç başlatıldı.