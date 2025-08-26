Haberler

Eskişehir’de Jandarma Ekipleri Operasyon Yürüttü

ESKİŞEHİR’DE JANDARMA OPERASYONU

Eskişehir’de jandarma ekipleri gerçekleştirdiği bir operasyonda, bir şüpheli şahsı Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 55 sikke ile yakaladı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir kişinin tarihi eser bulundurduğu ve satmak üzere müşteri arayışı içerisinde olduğu ihbarını aldı.

ŞÜPHELİ TEPEBAŞI’IN DA YAKALANDI

Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucunda, Tepebaşı ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın taşımış olduğu çantada yapılan aramada, 45 adet bronz ve 10 adet gümüş olmak üzere toplamda 55 Roma dönemi sikke ele geçirildi. Şahıs hakkında yasal süreç başlatıldı.

İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla yurtdışına kaçmaya çalışan 43 göçmen yakalandı, motor arızası yaşanan lastik bottaki 19 kişi de kurtarıldı.
Kocaelispor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını taraftar ve basınla paylaştı. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor.

