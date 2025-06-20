Eskişehir’de Jandarma Operasyonu Gerçekleşti

JANDARMA EKİPLERİ KAÇAK KAZI YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALADI

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kepçe ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mihalıççık İlçesi’nde belirli bir süre şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 1’inci derece arkeolojik sit alanı olan Roma dönemine ait Nekropol’de operasyon gerçekleştirdi.

YASADIŞI KAZI ALANINDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 5 şüpheli kepçe ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 otomobil ve 1 kepçede yapılan aramalarda ise, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 28 fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.