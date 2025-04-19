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Eskişehir’de Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Yakalandı

KAÇAK KAZI OLAYI

Eskişehir’de jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcakaya İlçesi’nde bir kişinin yasadışı kazı yapacağından haberdar oldu. Bu bilgi ışığında konuyla ilgili hemen bir çalışma başlatıldı.

YAKALAMA OPERASYONU

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Sarıcakaya İlçesi, Dağküplü Mahallesi’nde kaçak kazı yapan şahıs suçüstü tespit edildi. Olay yerinde yapılan aramalarda, 1 adet kürek, 1 adet el küreği, 1 adet çapa kazması, 1 adet savak, 1 adet kova, 1 adet pan ve 1 çift çizme gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheli hakkında hemen soruşturma işlemleri başlatıldığı ifade edildi.

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