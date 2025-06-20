Eskişehir’de Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ BAŞARILI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, kaçak kazı yaparken kepçe ile suçüstü yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık İlçesi’nde şüpheli şahısların kaçak kazı yapmayı planladığını tespit etti.

KAÇAK KAZI SUÇUNA GEÇİT YOK

Bu bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler, 1’inci derece arkeolojik sit alanı olan Roma dönemine ait Nekropol’de operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda, 5 şüphelinin, kepçe ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandığı bildirildi. Kazı alanında, şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 otomobil ve 1 kepçede yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 28 fişek ele geçirildi. Bu kişilere yönelik soruşturma süreci başlatıldığı ifade edildi.