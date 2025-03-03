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Eskişehir’de Kaçak Sigara Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

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KAÇAK SİGARA TİCARETİ YAPILIYORDU

Eskişehir’de, yasa dışı sigara satışı yaptığı tespit edilen bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde bir kişinin kaçak sigara ticareti yaptığına dair ihbarlar aldı. Bu kişi, yasa dışı yollarla temin ettiği sigaraları, müşteri buldukça satma faaliyetinde bulunuyordu.

860 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüpheliye ait olduğu belirlenen araçta detaylı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda, çeşitli markalarda toplam 860 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, adli makamlara sevk edilerek hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

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