Eskişehir’de Kaçak Sigara Soruşturması Başlatıldı

KAÇAK SİGARA SATIŞI TESPİT EDİLDİ

Eskişehir’de jandarma ekipleri, kaçak sigara satışı gerçekleştiren bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıyor. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı İlçesi’nde bir kişinin yasa dışı yollarla temin ettiği kaçak sigaraları satmak üzere müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

HIZLI INTERVENÇİYLA ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri, bu bilgi doğrultusunda harekete geçti ve şüpheli şahsa ait olan aracı inceledi. Yapılan aramada, naylon poşetler içinde satış için hazırlanmış 5 bin 750 adet tütünle doldurulmuş makaron bulundu. Elde edilen bu bulgular sonrasında şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldığı ifade edildi.