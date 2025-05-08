Eskişehir’de Kadın Sürücünün Motosikleti, Petshop’a Daldı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN OLAY

Eskişehir’de bir kadın sürücünün, kullandığı motosikletle petshop mağazasının camına çarpması sonucu yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saat 20.27’de Çankaya Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, kadın sürücü, motosikletini kullanarak yolda ilerlemeye çalışırken bir anda hızlanarak araca hakimiyetini kaybetti.

MOTOSİKLET CAMDA YER ALDI

Sürücü, motosikletiyle birlikte yanındaki petshop mağazasının camına çarptı. Motosiklet, vitrini ve çerçeveyi kırarak içeri girdi. Çarpışma esnasında, dükkandaki eşyalar içerideki kadın çalışanın üzerine fırladı. O sırada, geri hareket ederek kendisini yaralanmaktan koruyan kadın çalışan, olay karşısında “Ne oluyor böyle?” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Dükkan içerisinde kısa süreli bir panik havası oluştu.

KADIN SÜRÜCÜ ŞOK OLDURDU

Kazanın ardından, kadın sürücü motosikletten inerek dükkana girdi ve adeta şok geçirmiş gibi başındaki kaskı çıkartarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. İlginç olay, güvenlik kameraları ile detaylı bir şekilde kaydedildi.