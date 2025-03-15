Eskişehir’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Eskişehir’de jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yapıyor. Aldığı bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seyitgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi’nde önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda; “Kadına yönelik şiddetle mücadele”, “KADES mobil uygulaması”, “erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele” ve “Kadına EL KAL-KA-MAZ” sloganı üzerine detaylı bilgilendirme yapılıyor.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Kümbet ve Gökbahçe mahalle pazarları ziyaret edilerek, konuyla ilgili broşürlerin dağıtıldığı kaydedildi. Bu tür etkinliklerin, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik olduğu belirtiliyor.