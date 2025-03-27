Eskişehir’de Kadir Gecesi İftar Programı

RAMAZAN AYI İFTAR BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR

Eskişehir Türk Ocağı, 8 yıldır düzenlediği geleneksel iftar buluşmalarına bu yıl da Kadir Gecesi programıyla devam ediyor. Ramazan boyunca hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen iftarlar, bu yıl da sürdürülüyor. “Kur’an Ayı’nda Kadir İftarları” adı altında düzenlenen etkinlik, geniş bir katılım ile Eskişehir Türk Ocağı’nda yapıldı.

KADIR GECESİ SOHBETİ VE DUALAR

Program, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım’ın Kadir Gecesi üzerine gerçekleştirdiği sohbet ile başladı. Ardından yapılan dua, etkinliğin manevi atmosferini artırdı. Türk Dünyası Kültür ve Araştırma Kulübü öğrencileri, etkinliği büyük bir ilgiyle takip etti. Bu yıl Kadir Gecesi iftar programına, Türk Dünyası Vakfı ve Türk Ocağı’na ait pek çok öğrenci, Türk Dünyası Kültür ve Araştırma Kulübü üyeleri, aileler ve Eskişehir halkından yaklaşık 500 kişi katıldı.

İftar programı sonunda, Türk Dünyası öğrencileri ve Türk Ocaklı öğrenciler, Kadir Gecesi’nin anlamını paylaşarak sohbetlerine devam etti. Bu gelenek, hem kültürel hem de sosyal bağları güçlendiren önemli bir etkinlik olarak yerini alıyor.