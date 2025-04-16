Eskişehir’de Kavga, 1 Yaralı Hastanede

Olayın Gerçekleştiği Yer

Eskişehir’de kalabalık bir grup arasında meydana gelen çatışmada pompalı tüfek de kullanıldı. Olay, saat 01.00 sularında Emek Mahallesi Ruhi Kaymaz Caddesi’ndeki Şehit Doğan Kökbudak Parkı’nda gerçekleşti. İddialara göre, grup içinde bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavga haline dönüştü.

Kavganın Boyutu ve Yaralanma

Kavganın esnasında gruptaki bir kişi pompalı tüfekle bir el ateş etti. Bu durum, mahallede büyük paniğe yol açtı. Olay esnasında 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralı, çevredeki mahalle sakinleri tarafından hemen 112 Acil Servis’e bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis İncelemeleri ve Gelişmeler

Polis ekipleri kimseye zarar vermeden olay yerinde incelemelerini yaptı ve yerde kan lekeleri tespit etti. Kavgada kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Bıçakla yaralanan şahsın, grup içindeki bazı kişiler tarafından otomobille Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis incelemeleri devam ediyor.