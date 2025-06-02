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Eskişehir’de Kavga, 5 Yaralı Var

BEŞ YARALININ OLDUĞU KAVGADA NELER YAŞANDI

Eskişehir’de bir grup, havalı silahlarla atış yaptıkları poligon işletmesinde “Askeriz” diyerek hesap ödemeyi reddetti. Bu durum, işletme çalışanlarıyla grup arasında gerginliğe yolaçtı ve saat 15.30 sıralarında Adalar Bulvarı’nda bıçaklı ve sopalı bir kavga çıktı.

KAVGA VE YARALILAR

İlk olarak tartışma halinde başlayan olay, kısa süre içinde şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Sonuç olarak 5 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından çevreye çok sayıda ambulans ve yunus timi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti ve 2 kişinin Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, 3 kişinin ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE İNCELEME

Olayla ilgili olarak polis ekipleri hemen inceleme başlattı. Havalı silahlarla atış yapılan poligon işletmesinde yaşanan bu olay, çevrede büyük bir panik yarattı. Sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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