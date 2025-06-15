Eskişehir’de Kavga, Polis Müdahale Etti

2 AİLE ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGA ÇIKARDI

Eskişehir’de 2 aile arasında çıkan kavga, mahallede endişe yarattı. Olay, saat 00.20 sularında Zafer Mahallesi Doğançay Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mahalledeki iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kargaşa yaşandı. Kalabalık grup içinde gerçekleşen kavga sırasında yükselen bağırışlar, mahalle sakinlerinde büyük bir korkuya neden oldu. Ayrıca, kargaşa sırasında tabanca ile ateş açıldığı iddiaları da ortaya atıldı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e iletti. İhbar sonrası, bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sayesinde taraflar zorla ayrıldı. Polis, ardından bölgede tekrar bir kavga çıkmaması için bir süre gözetim yaptı.