Eskişehir’de Kavga Sonrası Adam Kurtarıldı

OLAYIN MEDENİYETTEKİ YERİ

Eskişehir’de gerçekleşen bir aile içi kavga sonrasında, kendisini bir odada kapatan bir adam, Özel Harekat Timi’nin gerçekleştirdiği operasyon ile çıkartıldı. Ambulansta annesine seslenen şahıs, “Annecim size bir şeyim yok, niye polisi arıyorsunuz?” dedi. Olay, saat 21.00 sıralarında Sazova Mahallesi Anar Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki katlı müstakil evin 1. katında yaşayan S.Ö. isimli erkek, bilinmeyen bir nedenden ötürü ailesiyle kavga etti.

AİLE İÇİ KAVGANIN ARDINDAN GELİŞENLER

Yaşanan kavgadan sonra kendisini evin içerisindeki bir odaya kilitleyen S.Ö.’nün kendine zarar verebileceğinden endişe duyan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin saatlerce ikna etmeye çalıştığı S.Ö., odadan çıkmak istemedi. Annesinin de sözlerine kulak asmayan şahsın odadan çıkartılması amacıyla itfaiye ve Özel Harekat Timi de bölgeye gönderildi. Özel Harekat Timi’ni dinlemeyen adam, ekipler tarafından zorla dışarı çıkarılıp ambulansa alındı. Mahalle sakinleri ise yaşananları merakla izledi.

SÜREÇ SONRASINDA YAŞANANLAR

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.Ö., ambulans içerisinden annesine seslenirken, “Annecim, niye böyle yapıyorum ben? Size bir şeyim yok. Niye polisi arıyorsunuz? Allah aşkına, ne yaptım ben size?” diye bağırdı. Zaman zaman öfkelenen şahıs, polis ekiplerince sakinleştirildi. Kafasında küçük bir kanama görülen S.Ö., ambulansta pansuman yapıldıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.