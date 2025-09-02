Eskişehir’de Kavga, Şüpheli Gözaltında Alındı

Olayın Meydana Geldiği Zaman ve Yer

Eskişehir’de, alacak verecek sebebiyle yaşanan bir kavga sırasında bıçaklanarak yaralanan bir şahıs hastaneye taşınırken, olayın şüphelisi gözaltına alınıyor. Olay, dün akşam saat 21.00 sularında, Vural Sokak olarak da bilinen Barlar Sokağı üzerindeki bir mekanda gerçekleşti.

Tartışmanın Kavgaya Dönüşmesi

Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından bir şahıs, karşısındakini bacağından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine, bölgeye bekçi, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralının Durumu ve Gözaltı Süreci

Bölgeden ayrılmayan şüpheli, bekçi ekipleri tarafından yakalandı. Yaralıya sağlık ekiplerince ilk müdahale ambulans içerisinde yapıldı ve sonrasında Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte gözaltına alınan şüpheli, ekip aracıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.