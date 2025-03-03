Eskişehir’de Kaybolan Hayvanlar Bulundu

KAYBOLAN HAYVANLARIN BULUNMASI İÇİN JANDARMA MÜDAHALESİ

Eskişehir’de, bir vatandaşın otlatma yaptığı sırada kaybolan 4 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone desteğiyle gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda bulundu ve sahibine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi İlçesi’ne bağlı Sakarılıca Mahallesi’nde yaşayan Y.K. adlı kişi, 5 gün önce hayvanlarını otlattığı esnada kaybetti. Çevrede yapılan aramalara rağmen hayvanlarını bulamayan Y.K., durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

JANDARMA EKİPLERİ HIZLA MÜDAHELE ETTİ

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanların bulunması için hemen harekete geçti. Asayiş timleri tarafından drone destekli olarak yapılan aramalar sonucunda Bozaniç Kayalıkları Mevkii’nde kaybolan hayvanlar tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre, kaybolan 4 küçükbaş hayvan, başarılı çalışmalar neticesinde sahibine geri teslim edildi.