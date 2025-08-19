Eskişehir’de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

OTOMOBİL KAZASI YAŞANDI

Eskişehir’de gerçekleşen bir kaza sonucu 9 yaşındaki Arda Miraç Kurtuluş hayatını kaybetti, 1 çocukla birlikte toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 civarında Eskişehir-Ankara kara yolu organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Alahaddin Yılmaz, 16 BCS 538 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek aracın şarampole yuvarlanmasına neden oldu.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Alahaddin Yılmaz, Kadir Kurtuluş (52), Hikmet Kurtuluş (46), Beren Kurtuluş (12) ve Arda Miraç Kurtuluş, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, tedaviye alınan yaralılardan Arda Miraç Kurtuluş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABASININ DURUMU CİDDİ

Aynı kaza sonucunda yaralanan Kadir Kurtuluş’un da durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.