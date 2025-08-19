Gündem

Eskişehir’de Kaza: 9 Yaşındaki Arda Hayatını Kaybetti

eskisehir-de-kaza-9-yasindaki-arda-hayatini-kaybetti

KAZA ANI VE KURBANLAR

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eskişehir-Ankara kara yolu organize sanayi bölgesi çevresinde gerçekleşti. Alahaddin Yılmaz, kontrolünü kaybettiği 16 BCS 538 plakalı aracı ile savrulup şarampole yuvarlandı. Olayı görenler, hemen kazanın olduğunu bildirdi ve kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Alahaddin Yılmaz ile birlikte Kadir Kurtuluş (52), Hikmet Kurtuluş (46), Beren Kurtuluş (12) ve Arda Miraç Kurtuluş’u kurtardı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, tedavi sırasında Arda Miraç Kurtuluş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir Kurtuluş’un durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla alakalı olarak bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Spor

TFF Yabancı Kuralı Değişmeyecek Mi?

TFF, belirsizliğini sürdüren yabancı futbolcu kuralıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Detaylar henüz netlik kazanmadı.
Gündem

İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu; 20 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 20 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.