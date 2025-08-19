Eskişehir’de Kaza: 9 Yaşındaki Arda Hayatını Kaybetti

KAZA ANI VE KURBANLAR

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eskişehir-Ankara kara yolu organize sanayi bölgesi çevresinde gerçekleşti. Alahaddin Yılmaz, kontrolünü kaybettiği 16 BCS 538 plakalı aracı ile savrulup şarampole yuvarlandı. Olayı görenler, hemen kazanın olduğunu bildirdi ve kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Alahaddin Yılmaz ile birlikte Kadir Kurtuluş (52), Hikmet Kurtuluş (46), Beren Kurtuluş (12) ve Arda Miraç Kurtuluş’u kurtardı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, tedavi sırasında Arda Miraç Kurtuluş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir Kurtuluş’un durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla alakalı olarak bir soruşturma başlatıldı.