Eskişehir’de Kaza: Arda Miraç Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA SORUN YAŞANDI

Kaza, saat 14.00 civarında Eskişehir-Ankara kara yolunun organize sanayi bölgesi yakınlarında gerçekleşti. Alahaddin Yılmaz’ın kontrolü kaybettiği 16 BCS 538 plakalı araç, savrulup şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan Alahaddin Yılmaz ile Kadir Kurtuluş (52), Hikmet Kurtuluş (46), Beren Kurtuluş (12) ve Arda Miraç Kurtuluş, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi sürecinde Arda Miraç Kurtuluş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca Kadir Kurtuluş’un durumunun da ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.