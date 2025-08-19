Eskişehir’de Kaza: Arda Miraç Hayatını Kaybetti

KAZA ANINI ANLATAN DETAYLAR

Kaza, saat 14.00 sularında Eskişehir-Ankara kara yolu organize sanayi bölgesi civarında gerçekleşti. Alahaddin Yılmaz’ın kontrolünü kaybettiği 16 BCS 538 plakalı otomobil, savrulup şarampole yuvarlandı. Çevredeki kişilerin yaptığı ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR VE İLK MÜDAHALELER

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Alahaddin Yılmaz, Kadir Kurtuluş (52), Hikmet Kurtuluş (46), Beren Kurtuluş (12) ve Arda Miraç Kurtuluş’u çıkardı. İlk müdahale sonrasında, yaralılar ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, tedavi altına alınan yaralılardan Arda Miraç Kurtuluş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca Kadir Kurtuluş’un durumunun da ciddi olduğu ifade ediliyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.