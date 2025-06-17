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Eskişehir’de Kaza, Bir Sürücü Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında kontrolünü kaybeden cip, 3 farklı araca çarpma sonucunda sürücüsü yaralandı. Kaza, Alanönü Mahallesi’ndeki Maide Bolel Huzurevi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA ANINDAKİ DETAYLAR

Olay, L.A. (48) yönetimindeki 26 ALG 815 plakalı cipin, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen başka bir araca çarpmasıyla başladı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, park halinde bulunan bir midibüs ve başka bir otomobile daha çarparak durabildi. Bu talihsiz kazada otomobilin sürücüsü L.A. yaralanırken, olayın duyulması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis gönderildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yaralı sürücü, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle cipin çarptığı 3 farklı araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili gerekli incelemeler sürdürülüyor.

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