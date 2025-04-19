Eskişehir’de Kazı Yapan 4 Şüpheli

KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR

Eskişehir’de jandarma ekipleri, birlikte kaçak kazı yaparken 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Edinilen bilgiler doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı İlçesi’nde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağına dair bilgi aldı. Bu kapsamda jandarma, konuyla ilgili bir çalışma başlattı.

YAPILAN OPERASYON SONUCUNDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan operasyon sonrasında, Tepebaşı İlçesi Atalantekke Mahallesi Efendipınar Mevkii’nde kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı. Kazı alanında, 1 adet detektör, 1 adet görüntüleme cihazı, 6 adet detektör uzantı aparatı, 1 adet pointer cihazı, 1 adet kürek, 2 adet çapa, 1 adet çekiç ve 1 adet murç gibi malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ise soruşturma başlatıldığı ifade edildi.