Eskişehir’de Keçi Yavrusuna Bebek Gibi Bakıyor

MUHARREM ALTINBAŞ’IN KEÇİ YAVRUSUNA BAKIMI

Eskişehir’de yaşayan Muharrem Altınbaş, evine aldığı keçi yavrusuna bebek gibi bakıyor. Tepebaşı ilçesinin kırsal Cumhuriyet Mahallesi’nde küçükbaş hayvan besiciliği yaparak yeni doğan oğlağı evinde besliyor. İkiz kardeşiyle birlikte doğan ve annesinin sütünün yetersiz kalması nedeniyle eve alınan oğlak, Altınbaş ile oldukça uyumlu bir ilişki sürdürüyor. Yavru keçi ile dostluk kuran Altınbaş, ona bebek bezi bağlayarak özel bir biberonla emziriyor. Ayrıca evde beslediği kedi ile de iyi geçinen oğlak, ailenin maskotu haline geldi.

Muharrem Altınbaş, her yıl en az üç kuzu ya da oğlak edinmeyi sürdürüyor ve hayvanları çok sevdiğini ifade ediyor. Yavru keçisi ile ilgili olarak, “Bildiğiniz bebek gibi biberonla besliyoruz,” diyor. Altınbaş, ilk birkaç hafta boyunca yavrunun acıktığında geceleri melemeye başladığını belirtiyor. “Gece uyanıp onu doyurmak biraz sinir bozucu olabiliyordu ama zamanla alıştım,” diyor. Ayrıca, “Zaten insan alışınca fazla bir zorluğu kalmıyor, altında bebek bezi var, biz de elimizde biberonla besliyoruz,” diyerek alıştığı süreci anlatıyor.

BİR AİLE GİBİLER

Altınbaş, çevresindekilerin hayvan sevgisini bildiği için durumun garipsenmediğini aktarıyor. “Dışarıdayken hayvanlar başka kimseye gitmiyor, sadece benim yanıma geliyor,” diyor ve bu yakınlığın nasıl oluştuğuna değiniyor. “Beni annesi zannediyor,” diyerek, sesinden tanıdığını ve onu çağırdığında koşarak yanına geldiğini ifade ediyor. Altınbaş, ikiz veya üçüz doğan yavruların annelerinin sütlerinin yetersizliği nedeniyle kışın donarak öldüğünü belirtiyor ve her yıl en az üç ya da dört yavruya evde bakıp büyüttüklerini, ardından diğer hayvanların yanına koyduklarını söylüyor. Aile içindeki bağı gözler önüne sererek, “Birbirimize bağlandık tabii ama fazla da bir ayrılık olmayacak,” diyor.