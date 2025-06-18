Eskişehir’de Kiraz Fiyatları Yükseldi

ÜRETİM AZALIYOR

Eskişehir’de mart ve nisan aylarında meydana gelen zirai don, sağanak yağış ve dolu, tarım alanlarına olumsuz şekilde etki etti. Kenti etkileyen bu olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok tarım ürününde üretim düştü. Özellikle kiraz rekoltesinde yüzde 80’e yakın bir azalma yaşanması dikkat çekti. Yaz mevsiminde yoğun talep gören kirazın üretimindeki düşüş, fiyatların artmasına neden oldu. Eskişehir’deki pazarları dolaşanlar, kirazın kilogram fiyatının 500 liraya satıldığını gördü.

FİYAT ARTIŞININ NEDENİ

Eskişehir’de 30 yıldır pazarcılık yapan İlyas Erdağ, fiyat artışının zirai don olayından kaynaklandığını belirtiyor. Bu yıl kirazın yeterince büyümediğini kaydeden Erdağ, “Bu sene Türkiye genelinde yüzde 70-80 oranında zirai don olduğu için maalesef kiraz yok. Yüzde 20 var, o da Türkiye’ye anca yetiyor. Dolayısıyla kiraz pahalı. Bu sene için kiraz yok. Seneye düzelir, bu böyle gitmez herhalde. Ben tane ile satmıyorum ama sattığımda tanesinin 5 lira olduğunu biliyorum. Vatandaş alamıyor, biz de satamıyoruz. Çünkü 500 lira az para değil” şeklinde konuştu.

KİRAZIN GİDİŞATI KÖTÜ

Pazar esnafı İsmail Çobanoğlu ise bu yıl kiraz fiyatlarının bu seviyede kalacağını dile getiriyor. Kiraz üretiminin beklenen miktardan çok daha düşük olduğunu belirten Çobanoğlu, “Bu sene bahçelere don vurdu, kiraz yok. Bu sene kirazın gidişatı kötü. Çünkü vatandaş bu fiyatlara kiraz yiyemez. Bu saatten sonra parası olan yiyecek. Biraz değere binsin. Kiraz geçen yıldan beri sürünüyor” diyor. Hatta kirazın fiyatının tanesi 10 liraya kadar çıkabiliyor.

TÜKETİCİLERDEN ŞİKAYET

Alışveriş yapan Zeynep Demir, kiraz fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade ediyor. “Kiraz çok pahalı, uçuyor. Fiyatları beğenmedim, bu şekilde kim alabilecek?” diyen Demir, kirazın pazara ulaşıncaya kadar çok pahalı hale geldiğini belirtti. Geçen yıl Eskişehir’de kiraz fiyatının 150 lira olduğu, daha sonra kilo fiyatının 50 liraya düştüğü hatırlatılıyor.

ZİRAİ DONUN ETKİLERİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen mayıs ayında Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kiraz bahçelerini gezerek zirai donun etkilerini incelemişti. Bayraktar, “Bu sene sıfırın altında 15-20 dereceleri gördük. Bu son 30 yılın en düşük ısı değerleri. Buna hiçbir ürünün dayanması mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, Eskişehir’deki oda başkanları ve tarım müdürlükleri ile yapılan çalışmalarda, bazı ilçelerde zarar oranının yüzde 100’e kadar ulaştığını aktarmıştı.