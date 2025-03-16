Eskişehir’de Kitaplık Kurdu, Özet İstiyor

ALİ ÜNAL’IN KİTAPLIĞI YENİ BİR KÜTÜPHANE DENEYİMİ SUNUYOR

Eskişehir’de, dükkanında bir kitaplık oluşturan Ali Ünal, okurlarına “Al götür, oku getir” prensibiyle hizmet veriyor. Ünal’ın bu sisteminin sosyal bir etkinlik olmanın yanında, vatandaşlara geleneksel bir kütüphane deneyimi yaşattığı belirtiliyor. Uzun yıllar emlakçılık yapan Ünal, yerinde yeni ve alışılmışın dışında bir hizmet sundu. Kitaplarını, okuyucularına ödünç vererek bir kütüphane gibi işlev görmesini sağlıyor.

KİTAPLAR KAYIT ALTINA ALINIYOR

Ünal, insanların kitapları herhangi bir mağduriyet yaşamadan alabilmesi için, kitapları alıcı isimli ve tarihli bir şekilde kayıt ediyor. Şu anda elinde 157 adet kitap bulunduğunu belirten Ünal, yeni gelenlerle bu sayının yükseleceğine inanıyor. Verdiği kitapların öncesinde okuyuculardan ‘özet’ isteyen Ünal, internetten alınmış özet getirenleri kabul etmiyor. Bu yöntem, kitap okuyuculuğunu teşvik etmek ve yeni okurlar kazanmak amacıyla uygulandığını ifade etti. “Teslim öncesinde birer özet istiyoruz okuyup okumadıklarına dair, hem bizim için hem de okuyan kişi için faydalı bir yöntem” dedi.

KİTAP OKUMA SEVGİSİ AŞILANMAKTA

Ali Ünal, dükkanında oluşturduğu kitaplıkla vatandaşlara farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Kütüphane sisteminin yalnızca ödünç kitap almak için değil, aynı zamanda sosyal bir ortam yaratmak için de tasarlandığını açıkladı. “Burada ufak bir kütüphane oluşturduk ve bu şekilde insanlara okuma sevgisi aşılamaya çalışıyoruz” diyen Ünal, insanların belli bir zaman diliminde okumaları için kitap temin ettiğini belirtti.

OKUMANIN ÖNEMİ VURGULANIYOR

Ünal, uygulamanın getirdiği olumlu sonuçları da paylaştı. Mahalle sakinlerinden ve okurlardan gelen geri dönüşlerden memnun olduğunu belirten Ünal, okumanın birey üzerindeki faydalarını vurguladı. “Okumak çok güzel bir şey. Bir defa okursanız kendinizi tanırsınız, düşünme yeteneğiniz gelişir ve size güzel konuşma kabiliyeti de kazandırır. Okumak isteyen gelsin okusun, yeter ki okusunlar.” diyerek ifadelerini sonlandırdı.