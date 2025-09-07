Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

VELİLER SON GÜN TELAŞI YAŞIYOR

Yeni eğitim-öğretim yılının yarın başlaması dolayısıyla Eskişehir’de birçok veli, çocukları için okul kıyafetlerini almakta acele ediyor. Alışverişlerini tamamlamayan veliler, son dakikada alışverişe çıktıkları için çarşıda büyük bir yoğunluk oluşturuyor.

MAĞAZALARDA YOĞUNLUK ARTIYOR

Eskişehir’deki okul kıyafeti satan dükkanlar yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla dolup taşıyor. Özellikle çarşı içinde yer alan esnaf, alışverişlerini son güne bırakan ailelerin etkisiyle yoğun bir gün geçiriyor. Okul kıyafetlerini tamamlamak için çarşıya gelen veliler ve öğrenciler, mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu durum, 2025-26 eğitim yılının yaklaşmasıyla birlikte son dakikada yaşanan telaşı gözler önüne seriyor.

ESNAF TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Esnaf, artan talebi karşılamak için yoğun bir çaba harcıyor. Kıyafet alacak olan aileler için oluşturulan bu çarşı ortamı, sezonun ilk gününde büyük bir hareketlilik gösteriyor.