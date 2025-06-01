Eskişehir’de Komik Broşür Dikkat Çekti

DİKKAT ÇEKEN BROŞÜRLER

Eskişehir İsmet İnönü Bulvarında bulunan elektrik direkleri ve banklara asılan “Mami ehliyet sınavını geçti, dördüncü seferde” yazılı komik broşürler dikkatleri üzerine çekiyor. Bu broşürler, bulvar boyunca göze çarpıyor ve vatandaşların ilgisini topluyor.

BROŞÜRDE GÜLEN YÜZLER

Kelime oyunlarıyla bezeli bu broşürde, ehliyet sınavından başarılı olan bir kişinin fotoğrafı yer alıyor. Asılan bu ilginç kağıt, Eskişehir halkının yüzünde gülümsemeye sebep oluyor ve geçmekte olanların dikkatini çekiyor.