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Eskişehir’de Kredi İçin Tehdit Edildi

TEPEBAŞI’NDAN KREDİ ÇEKMEK İÇİN BANKADA TEPKİ GÖSTEREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde kredi almak üzere girdiği bankada pompalı tüfekle tehditte bulunan kişi gözaltına alındı. Olay, Uluönder Mahallesi’ndeki banka şubesinde gerçekleşti. S.T. isimli šüphelinin, borcu olduğunu belirtip kredi çekmek istediğini söyledikten sonra banka görevlisine tüfek doğrultması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

POLİS, ŞÜPHELİYİ HIZLA YAKALADI

S.T. (56), bankaya geldikten sonra otomobilini park edip yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle tehditte bulundu. Olay anında banka görevlisinin durumu polise bildirmesiyle birlikte, bölgeye gelen ekipler şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü ve daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlının tutuklanmasına karar verdi.

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