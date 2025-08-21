Eskişehir’de Lavanta Hasadı Etkinliği Düzenlendi

ETKİNLİK KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR

Eskişehir’de bir üretici, “Makasını getir, çiçeğini götür” isimli ücretsiz bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikte kurduğu bahçedeki lavantaları ziyaretçilere ücretsiz olarak hasat ettiriyor. Bu bahçede bulunan, kozmetik ve kimya sanayinde kullanılan lavantanın hasadı yapılırken, misafirler morun çeşitli tonlarıyla dolu bu alanda bol bol fotoğraf çekiminde bulunuyor. Oraklarla ayıkladıkları lavantaları yanlarında götüren misafirlerin yoğun katılımı dikkat çekiyor.

HASAT SÜRECİ VE ZİYARETLER

Eskişehir’de yaşayan Erhan İnan, 5 yıl önce, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akçakaya Mahallesi’nde bulunan arazisine lavanta ekmeye karar verdi. Lavantanın kökü 20 yıl boyunca toprakta kalabiliyor, bu yıl ise hasat süreci başladı. Hasat etkinliğine katılan misafirler, orak yardımıyla topladıkları lavantaları yanlarında götürüyor. Bahçede yapılan etkinlikler sayesinde, toplanan lavantalardan 100 kilodan 2 litre yağ elde ediliyor. Bu seyrine doyumsuz manzarada, özellikle çiftler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor. Ziyaretçiler, lavantadan yapılan gazoz, bal, sirke ve parfüm gibi ürünlere de göz atıyor.

ETKİNLİĞİN AZİZ YETKİNLİĞİ

Erhan İnan, bu etkinlikle ilgili olarak, “Gördüğünüz gibi, bu tarlamızdaki lavantaları beş yıl önce ektik. Burası, normalde kuru tarım yapılan, kurak, taşlı ve kireçli toprakların bulunduğu bir bölge. Alternatif ürün olarak lavantayı tercih ettik ve denedik. Başarılı olduk” diyor. İnan, bu bölgenin yoğun trafiğin olduğu bir yerde bulunduğuna dikkat çekerek, insanların meraktan dolayı buraya geldiklerini belirtiyor. Ziyaretçilerin “Eskişehir’de lavanta yetişiyor mu?” diye sorduğunu söyleyen İnan, bu durumun başlangıçta büyük bir ilgiyle karşılandığını vurguluyor.

GÜZEL DENEYİM PAYLAŞIMLARI

Etkinlikten yararlanan 34 yaşındaki İlker Gümüş, “Instagram’da karşıma çıktı. Hafta sonu tatilini değerlendirelim dedik. Bizim için güzel oldu, gayet keyifli. Hasat zamanına denk gelmemiz de iyi oldu” diyerek memnuniyetini ifade ediyor. Gümüş, etkinliğin ücretsiz olmasının özellikle hoşuna gittiğini ve buradan edindiği lavantaları evine götüreceğini belirtiyor. “Gerçekten doğayla iç içe, çok güzel bir deneyim. Kokusu nasıl? Mükemmel, gerçekten harika” diyor. Doğayla iç içe etkinliklerin artmasını istediğini dile getiriyor.