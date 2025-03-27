Eskişehir’de Liselilerin Gece Yürüyüşü Olaylı Bitti

PROTESTO GÖSTERİLERİ VE OLAYLAR

Eskişehir’de dün gece gerçekleşen protesto gösterilerinde polis kontrolünde yürüyen topluluk, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Fakat, yürüyüşten ayrılan alkollü ve liseli bir grup, İsmet İnönü Caddesi’nin girişini trafiğe kapatmaya karar verdi. Trafiğin açılması yönündeki uyarılara rağmen, gruptan bazı bireyler basın mensuplarının ve polis ekiplerinin bulunduğu alana yanan meşale atıp caddedeki çöp kutularını devirmeye başladı.

ALKOLLÜ GRUP VE TRAFİĞE ETKİSİ

Protestolar sırasında farklı gruplar sloganlar eşliğinde yürüyüş yaparak, ardından genellikle olaysız bir şekilde dağıldı. Ancak, İsmet İnönü Caddesi’nde oturan alkollü ve liselilerden oluşan grup, hem tramvay hem de yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Zaman zaman kendi arasında tartışan ve dans eden bu grup, yaklaşık iki saat boyunca oturdukları yerden kalkmadı. Polis ekipleri, “Arkadaşlar, lütfen olaysız dağıldı ya da Ulus Anıtı’nın olduğu meydana geçip oturun” diyerek gruba birkaç kez uyarıda bulundu, ancak grup bu tavsiyelere kulak asmadı.

KAÇIŞ VE SONRASI

Polis ekiplerinin mevcut pozisyonlarını değiştirebileceğinden korkan liseli ve alkollü eylemciler aniden kaçmaya başladı. Bu sırada, polisin ve basın mensuplarının bulunduğu bölgeye yanan meşaleler atan grup, cadde üzerindeki neredeyse tüm çöp kutularını devirdi. Kaçarken, “Şu çocuk kadar değilsiniz” diyerek bir çocuğu gösteren bir şahıs, bir köşede yakalandı. Polis tarafından yakalanan bu şahıs, yanan meşaleler ve devrilen çöp kutularına karışmadığını öne sürerek, eve dönmek istediğini belirtti. Korkarak kaçan şahıs, ardından yürüyüş yapmakta olan grup, yaklaşık on dakikada ara sokaklara dağılarak arkasında talan edilmiş bir cadde bıraktı.