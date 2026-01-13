Eskişehir’de Midesinde 44 Kapsül Bonzai Bulunan Şüpheli Tutuklandı

ESKİŞEHİR’DE UYUŞTURUCUSUZ KALMADI
Eskişehir’de, şüpheli hareketleri nedeniyle polisin dikkatini çeken 25 yaşındaki S.A.’nın midesinde 44 adet uyuşturucu bonzai kapsülü bulunduğu belirlendi. Hastanede gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile kapsüller çıkarılırken, şüpheli S.A. tutuklandı.
POLİSİN DİKKATİ ÇEKTİ
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri yurt dışından Eskişehir’e geldiği tespit edilen S.A.’yı kent girişinde durdurdu. Sürekli midesini tutması nedeniyle durumundan şüphelenilen S.A., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanede yapılan röntgen çekiminde, S.A.’nın midesinde 44 kapsül bulunduğu saptandı.
KAPSÜLLER İNCELEMEYE ALINDI
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla cerrahi müdahaleye tabi tutulan S.A.’nın midesindeki kapsüller çıkarıldı. Yapılan incelemelerde kapsüllerin içerisinde uyuşturucu metamfetamin (bonzai) maddesinin bulunduğu belirlendi. Hastanede tedavisi tamamlanan S.A., taburcu edilirken, polis tarafından gözaltına alındı.
ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., ‘uyuşturucu ticareti’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.