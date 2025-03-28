Eskişehir’de Midi Kızlar Finali Tamamlandı

MÜSABAKALAR TAMAMLANDI

Eskişehir’de, Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Midi Kızlar Voleybol Final Etabı müsabakaları sona erdi. Final karşılaşmalarının geride kalmasıyla birlikte sıralama belirlendi.

KATILIMCI SPORCULARA TEŞEKKÜR

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalara katılan tüm sporculara yönelik sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı ve “Tüm sporcuları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” diyerek öğrencilerin elde ettikleri başarıları kutladı. Müsabakalar, son derece çekişmeli ve heyecan dolu anlara sahne oldu.