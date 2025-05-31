Eskişehir’de Midibüs Kazası Yaşandı

KAZA HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

Eskişehir Otomobil Sporları İl Temsilcisi Nevzat Aslan, Otomobil Sporları Federasyonu gözetmenlerini taşıyan midibüsün karıştığı kazada 28 kişinin yaralandığını belirtti. Aslan, kazada “24 görevli ayakta tedavi olup, taburcu edilmiştir. 3 görevli arkadaşımız gözetim altında olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır” şeklinde bir açıklama yaptı. Kazanın Eskişehir-Mihalgazi yolunda gerçekleştiği bilgisi verildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar hastaneye kaldırılırken tedavi süreçleri devam ediyor. Eskişehir Otomobil Sporları İl Temsilcisi, kaza ile ilgili şu şekilde bilgi sundu: “Mihalgazi ilçemizde yapılacak yarışlarda görevlilerimizi taşıyan midibüs talihsiz bir kaza geçirmiştir. Kaza anında sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar hastanelere sevk edilmiştir.”

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Nevzat Aslan, tüm görevlilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Şifalar diliyorum. Pazar günü yarışlarımızın organize edileceğini bilgilerinize sunarım” dedi. Kazanın ardından, hızlı müdahale sayesinde yaralıların durumu konusunda olumlu gelişmeler yaşandığı ifade ediliyor.