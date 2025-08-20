Haberler

Eskişehir’de Minibüs Motosiklet Çarpıştı

KAZA AYNASINDA YARALANMA

Eskişehir’de meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, D200 karayolu üzerinde saat 12.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilerin ışığında, seyir halindeki bir minibüs, E.Ş. (32) isimli motosiklet sürücüsüyle çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda motosikletin sürücüsü E.Ş. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza haberini alan sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza sonrası motosiklet ise kullanılamaz hale geldi ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

POLİSİN İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Öte yandan, polis ekipleri yaşanan kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatmış durumda. Kazaya dair ulaşılacak bilgiler, ilerleyen saatlerde daha net bir şekilde paylaşılacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Romanya İle İşbirliğini Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya'da iki ülke arasında ulaşım işbirliğinin artırılması ve yeni projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Yatırım hedefi ise 300 milyar dolar.
Haberler

Mustafa Destici, Hükümete Çağrı Yaptı

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, kamu çalışanları için son bir toplu sözleşme görüşmesi önerdi ve orman yangınlarıyla mücadelede ekipman artırılması gerekliliğine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.