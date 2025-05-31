Eskişehir’de Minibüs Takla Attı, Sürücü Yaralı

HURDA HALİNE GELEN MİNİBÜS KAZASI

Eskişehir’de, orta refüjdeki taşlara çarparak takla atan minibüs kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam saat 23.00 sularında Eskişehir Çevre Yolu’nda Ankara yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.M.Ö. isimli sürücünün kontrolündeki 26 M 0067 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki taşlara çarptı ve takla attı.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan kazada minibüs kullanılamaz hale gelirken, sürücü yaralandı. Olay yerine ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi ambulansta yaparak yaralı kişiyi Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ve tedavi altına aldı. Minibüs, sağ şeritte yana doğru yatık bir şekilde bulundu ve çekici yardımıyla kaldırıldı.

TRAİFİK AKIŞI DURDU

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı durma noktasına geldi. Minibüs içinde yolcu bulunmaması ise muhtemel bir faciayı önledi. İlgili polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.