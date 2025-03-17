Eskişehir’de Mobil Oyun Tartışması Kanlı Bitti

Olayın Gelişimi

Eskişehir’de bir mobil oyun yüzünden çıkan kargaşada, yabancı uyruklu bir şahıs iki arkadaşını bıçakla yaraladı. Bu olay, Yenibağlar Mahallesi Akıcı Sokak’taki bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, evde kalan yabancı uyruklu altı kişiden B.S. (23), R.S. (22) ve M.T. arasında tartışma çıkıyor.

Olayın Nedenleri

İddialara göre tartışma, mobil oyun sebebiyle alevleniyor ve kısa süre içinde büyüyor. M.T., arkadaşları B.S. ve R.S.’yi karnından bıçaklayarak bu duruma son veriyor. Olayın ardından ihbar yapılmasıyla birlikte adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, hastaneye kaldırılmadan önce ilk müdahalelerini alıyor.

Yaralıların Durumu

Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından, M.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıyor. Eskişehir’deki bu önemli olayda, endişe verici gelişmeler yaşanıyor.