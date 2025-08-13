Eskişehir’de Motosiklet Denetimi Gerçekleştirildi

DENETİMLER ARTIRILDI

Eskişehir’de motosiklet sürücülerine yönelik önemli bir denetim gerçekleştirildi. Şehir merkezinde sayıları giderek artan kasksız ve plakasız motosikletlere karşı polis ekiplerinin denetim çalışmaları sıklaştı. Odunpazarı ilçe emniyet müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde çok sayıda motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

CEZALAR VE TRAFİKTEN MEN

Eksik evrakı bulunan ya da trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında cezai işlemler uygulandı. Ayrıca, bazı motosikletlerin de trafikten men edilerek otoparka çekildiği bildirildi. Motosiklet denetimlerinin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.