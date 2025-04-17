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Eskişehir’de Motosiklet Kazası: Kadın Yaralandı

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET KAZASI

Eskişehir’de meydana gelen bir kaza sonucunda, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı. Olay, dün akşam saat 23.40 civarında Basın Şehitleri Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. isimli erkek şahsın kullandığı motosiklete, Coşar Sokak’tan çıkan siyah bir otomobil çarptı.

KAZADA YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışma sonucunda, G.Ö.’nün arkasında oturan eşi E.Ö. isimli kadın yaralandı. Otomobil sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine hızla polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.

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