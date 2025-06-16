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Eskişehir’de Motosiklet Kazasında İki Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN ESKİŞEHİR

Eskişehir’de henüz tespit edilemeyen bir aracın motosiklete çarparak kaçtığı bir trafik kazası sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, gece yarısı 00.00 sularında Eskişehir Çevre Yolu’nda Ankara istikametinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, plakası belirlenemeyen bir araç, yolda ilerleyen 26 ALK 646 plakalı motosiklete çarptı.

YARALIların DURUMU

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü U.C.Y. (25) adlı erkek ve yolcularından S.Y. (24) adlı kadın yaralandı. Kaza sonrasında araç hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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