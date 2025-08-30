Eskişehir’de Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Eskişehir’de bir motosiklet sürücüsü ticari bir araçla çarpıştı ve yaralandı. Olay, dün akşam saat 20.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi’nde gerçekleşti.

ÇARPŞMA VE YARDIM GİRİŞİMLERİ

Alınan bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil ile motosiklet, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışma neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koştu ve durumu 112 Acil Servis’e iletti.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ DEVREDE

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızlıca yönlendirildi. Motosiklet sürücüsünün bacağından hafif yaralandığı tespit edilirken, sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Ayrıca, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.